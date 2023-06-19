زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب الجُزر الصديقة

سجّلت سواحل مملكة تونغا في منطقة أوقيانوسيا مساء أمس الأحد هزة أرضية بقوة 5.6 ريختر.

وكشف بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي EMSC، أن الهزة وقعت عند الساعة 20:26 بتوقيت موسكو، على بعد 367 كلم جنوب مدينة نوكوالوفا عاصمة المملكة، وعلى عمق 8 كلم.

زلزال الجزر الصديقة

وتُعرف مملكة تونغا باسم الجزر الصديقة؛ نظرًا للحفاوة الكبيرة التي يقابل بها السكان زائريهم، وكان أول زائر من المكتشفين للدولة هو الكابتن جيمس كوك في أول زيارة له هناك في 1773

ولم ترد أنباء حول الخسائر المادية أو البشرية.