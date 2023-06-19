الإثنين 19 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب الجُزر الصديقة

مقياس الزلازل
مقياس الزلازل

سجّلت سواحل مملكة تونغا في منطقة أوقيانوسيا مساء أمس الأحد هزة أرضية بقوة 5.6 ريختر.

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الزلازل بين الحقيقة والخيال ندوة بعلوم الأرض ببني سويف

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ضحايا الزلازل من الشهداء

وكشف بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي EMSC، أن الهزة وقعت عند الساعة 20:26 بتوقيت موسكو، على بعد 367 كلم جنوب مدينة نوكوالوفا عاصمة المملكة، وعلى عمق 8 كلم.

زلزال الجزر الصديقة

وتُعرف مملكة تونغا باسم الجزر الصديقة؛ نظرًا للحفاوة الكبيرة التي يقابل بها السكان زائريهم، وكان أول زائر من المكتشفين للدولة هو الكابتن جيمس كوك في أول زيارة له هناك في 1773

ولم ترد أنباء حول الخسائر المادية أو البشرية. 

 

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