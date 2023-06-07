اصنعي مافن الموز بالشوكليت شيبس لأولادك| غني بالفيتامينات

يرغب البعض في تناول الحلوى بإستمرار خاصًة الأطفال، إلا أن مع تناول الحلويات بشكل متكرر قد يلحق الضرر بصحتهم ويصابون بزيادة كبيرة في الوزن دون أي فائده، لذا يمكنك الإستعانة بوصفة مافن الموز بالشوكليت شيبس اللذيذة لإضافة العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما نقدم لك فوائد الموز المذهلة.

فوائد الموز

الوقاية من المشاكل الهضمية

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل؛ البكتين (Pectin)، حيث أن استهلاك 100 غرام من الموز يمد الإنسان بما يقارب 7% من نسبة الألياف التي ينصح بتناولها يوميًا، وبهذا يكون سببًا في تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من المشاكل الهضمية والعديد من الأمراض المزمنة.

تعزيز الطاقة ودعم فقدان الوزن

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز ، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون ، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.

تنظيم ضغط الدم

وفقًا لبعض الأبحاث، تتمثل إحدى فوائد الموز في أنه قد يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ولكنها منخفضة في الصوديوم.

فوائد الموز للحامل على الريق

إن تناول الموز على الريق للمرأة الحامل مفيد لها وللجنين، فالموز يحمي من الإمساك المصاحب للحمل بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف، كما يساعد على التخفيف من الغثيان الصباحي في بداية فترة الحمل وذلك بسبب احتوائه على فيتامين ب6.

الوقاية من الإمساك

إن إحتواء الموز على الألياف القابلة للذوبان، بنسبة عالية وخاصة البكتين، ونسبة عالية من الماء حيث أن 75 % من كتلته هي عبارة عن ماء، يجعله يساهم في تسهيل حركة الأمعاء والهضم في الجسم.

يحافظ على القلب

يعتبر الموز من المصادر الغنية جدًا بفيتامين ب6 (البيريدوكسين) والمهم جدًا لسلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم (Anemia)، والمحافظة على صحة القلب والشرايين، حيث أن 100 غرام من الموز توفر ما يقارب 28% من الكمية الموصى بها يوميًا من هذا الفيتامين.

طريقة عمل مافن الموز بالشوكليت شيبس

المقادير

- الموز : 4 حبات (مهروس)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : ثلث كوب

- الكاكاو : ثلث كوب

- دقيق : كوب ونصف

- سكر : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- حبيبات الشوكولاتة : كوب

طريقة التحضير

ضعي الموز المهروس، والبيض، والفانيليا، والخل، والزيت في وعاء عميق، واخفقي المكونات جيداً حتى تمتزج.

اخلطي الكاكاو، والدقيق، والملح، والبيكنج باودر، والسكر في وعاء آخر.

أضيفي تدريجياً خليط الكاكاو فوق مزيج البيض والموز مع التقليب بخفة باستخدام مضرب يدوي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تتداخل.

وزّعي المزيج على أوراق كب كيك في صينية كب كيك مع الحرص على ملئ الأوراق حتى النصف فقط.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدميه.