السفير أحمد خطابي: ننفذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب

قال السفير أحمد خطابي رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، إن الإدارة المختصة بقطاع الإعلام والاتصال عملت خلال المدة الأخيرة علي تنفيذ القرارات الصادره عن الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وتوجه السفير خطابى ، خلال كلمته في نطاق أعمال الدورة (99) للجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة بالمملكة المغربية، بالشكر لوزارة الشباب والثقافة والتواصل على التنظيم الجيد لأعمال الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب واجتماعاتها التحضيرية.



وتابع السفير خطابى ، انعقد المنتدى الأول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة الذي نظمته الهيئة العربية للبث الفضائي بالتعاون والتنسيق مع السلطات الإعلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية والأمانة العامة بتاريخ 28/1/2023، والحلقة النقاشية البحثية حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية بتاريخ 29/1/2023، والاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد تأثيرات الألعاب الإلكترونية على الشباب والأمن المجتمعي العربي.

واستطرد ، كما انعقد الاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بتاريخ 12/3/2023 في دولة الكويت، التي تمخضت عنه نتائج ملموسة، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس لفريق عمل الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج 7-8/5/2023 بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، والاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بمقر الأمانة العامة يومي 22 و23 مايو المنصرم.