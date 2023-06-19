ليلي علوي تعود لعمر العشرين بالأحمر الصارخ

اعتادت النجمة ليلي علوي على خطف الأضواء نحو إطلالاتها التي تتسم بالرقي والنعومة، لتؤكد للجميع رقي ذوقها وهذا ما اكدته في احدث ظهور لها خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وتألقت ليلي علوي بإطلالة كاجوال مفعمة بالشباب والحيوية في آن واحد، من اختيار خبيرة الموضة Sahar Azab حيث ارتدت قميص قصير باللون الأحمر وعليه بنطال جينز أرزق اللون، عكست الإطلالة شبابها.

وفتحت ليلي علوي قلبها تحكى العديد من الذكريات التي جمعتها مع والدتها وتأثيرها بوفاتها.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس التي تتناغم مع إطلالتها دون تكلف.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه بأنامل خبيرة التجميل Shams El Sergany.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON :"أنا مؤمنة دائماً بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر لكن كنت على الأقل مؤمنة أننا نعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحاً".

ولفتت إلى أنه من الطبيعى أن تعمل مع أجيال مختلفة سواء مخرجين أو فنانين وهذا ليس جديداً بل من بداية حياتى، قائلة : "ما حستش بغربة وسطهم بالعكس بيضيفوا لي".

وأوضحت أن اللايت كوميدى فى تجربتى ماما حامل وشوجر دادى، نوعية مطلوبة لدى الجماهير وإحنا شعب بنحب نضحك وبنحب الضحك خاصة إذا كان الأعمال بسيطة ومش مفتعلة ولذيذة فى الإطار الكوميدى، متابعة :"أنا عملت كوميدى كتير قبل كده، وأنا لسه بعمل دراما وأنا بحب التنوع وبيوحشنى التنوع دائماً، وعملت بعد ماما حامل 200 جنيه وبعدين شوجر دادى ودلوقتى بجهز فيلم جديد".

وتابعت :"ملقتش النص الفنى اللى يجذبنى ويوم مابنلاقى ورق حلو بنمسك فيه وأنا بحب السينما لأنها أقل فى المجهود وأنا مش عايزة دراما 30 حلقة وزهقت من هذه الفكرة وبحب الأعمال القصيرة ذات 15 حلقة أو خمس حلقات حتى، وأحنا الفنانين بنتعب برضه مثلاً أنا صحيت فى السادسة صباحاً للتصوير وغادرت الاستوديو فى السابعة مساء يعنى مش نايمة، فى ساعات بنعيط من التعب والإجهاد وبنشتغل 24 ساعة لأنى ببقى عايز أعمل أحسن حاجه وبقاوم أى إحساس بالتعب جوايا ومش أنا لوحدى إلى ممكن أعيط من التعب فيه فنانين كتير كده ".

ليلي علوي

ليلى أحمد علوي (مواليد 4 يناير 1962 –)؛ هي ممثلة مصرية، ومن نجمات السينما المصرية.

الحياة الشخصية

ولدت من أب مصري وأم يونانية. بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء. وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال. تزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال (عم خديجة الجمال) في 2007، وانفصلت عنه في 2015. ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».