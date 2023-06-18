فستان أسما شريف منير يضعها في مرمى الانتقادات.. السعر صادم (شاهد)

شاركت أسما شريف منير نجلة الفنان شريف منير متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

أسما شريف منير

أسما شريف منير تخطف الأضواء بالفضي اللامع

خطفت أسما شريف منير الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية من فستانا مجسما "الفضي"، ينتمي إلي قصة الv، مصمم من قماش لامع ومطرزبنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بحذاء ذا كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أسما شريف منير

أسما شريف منير تستعرض أنوثتها بفستان سعره صادم

تألقت أسما شريف منير على السجادة الحمراء في حفل مجلة he.magazine بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، مرتدية فستانها الامع باللون الفضي بتوقيع perla يبلغ سعره 26,500 جنيه.

تعرضت أسما شريف منير لأنتقادات شديدة من رواد السوشيال ميديا علي مواقع التواصل الأجتماعي، لذلك قامت بغلق التعليقات عبر حسابها الرسمي إنستجرام.

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير تسحر العيون بجمال ملامحها

اعتمدت أسماء شريف منير تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

أسما شريف منير

يذكر أن أسما شريف منير كشفت من خلال تصريحات لها عن نيتها في اقتحام مجال التمثيل خلال الفترة القادمة بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: بدأت في تلقي ورشة تمثيل مع مدرب التمثيل أحمد تمام والكوتش عمرو جمال، وهذا سبب ابتعادي عن السوشيال ميديا خلال الفترة القادمة ، لقد كنت مترددة تجاه هذه الخطوة لخوفي منها، ولكنني قررت أن أخوضها بعد التدريب والتعلم بشكل جيد دون تسرع.

أسما شريف منير

أسما شريف منير

من هي أسما شريف منير

ولدت أسماء شريف منير 26 نوفمبر1987، وهي ممثلة وإعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج أول أغنية لها باللغة الإنجليزية بعنوان Un Flod Me Eyes تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018 قبل الانفصال في أبريل 2021.