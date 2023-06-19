مصير صالح الشهري مع الهلال السعودي

حالة من الغموض تسيطر على مصير صالح الشهري لاعب نادي الهلال السعودي بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل سعي إدارة النادي في إبرام صفقات

وتشير تقارير صحفية أن الهلال السعودي يتجه للموافقة على رحيل صالح الشهري في ميركاتو الصيف الحالي، في ظل التدعيمات الجديدة للفريق.

ويرتبط صالح الشهري بعقد مع نادي الهلال السعودي حتى 2024 لكن إدارة النادي ستكون منفتحة على العروض المقدمة إلى اللاعب.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية أن هناك أندية في مقدمة الدوري السعودي ترغب في التعاقد مع صالح الشهري، خلال فترة ميركاتو الصيف الحالي لافتة أن موقف اللاعب سيتضح في غضون الأسابيع القادمة، إذ ستبدأ فترة الانتقالات الصيفية في مطلع شهر يوليو القادم.

وخاض صالح الشهري 112 مباراة مع الهلال بمختلف المسابقات منذ انضمامه، وسجل اللاعب 18 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وساهم صالح الشهري في تتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي ثلاث مرات وكأس الملك مرتين وبطولة دوري أبطال آسيا مرة واحدة.

بدأ صالح الشهري مشواره الكروي مع أهلي جدة ثم خاض تجربة إعارة مع بيرا مار البرتغالي، ومن ثم انتقل لصفوف الرائد ومنه إلى الهلال بعد شراء عقده في 2020.