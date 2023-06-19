علاقة مرض التهاب الأمعاء بالصدفية والتهاب المفاصل الصدفي

يبدو أن هناك تأثيرًا سببيًا بين مرض التهاب الأمعاء والصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، حيث قام مجموعة من العلماء من جامعة Augsburg في ألمانيا بفحص العلاقة بين مرض التهاب الأمعاء والصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي في دراسة عشوائية ثنائية الاتجاه من مندلية ثنائية الاتجاه باستخدام إحصائيات موجزة من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم ، والتي بما يصل إلى 463372 فردًا أوروبيًا.

وتم اشتقاق التأثيرات الكلية والمباشرة، وتم التحقق من التقديرات السببية باستخدام عينة التحقق من صحة الأمعاء الالتهابية ، وسلسلة من طرق التوزيع العشوائية المندلية ، وتحليلات الحساسية.

وشملت العينات الأوروبية 12882 حالة مرض التهاب الأمعاء و 5621 حالة صدفية. وجد الباحثون أن مخاطر الإصابة بالصدفية والتهاب المفاصل الصدفي قد زادت مع الإصابة بمرض التهاب الأمعاء المتوقع وراثيًا (نسب الأرجحية المجمعة 1.10 و 1.10 على التوالي).

وارتبطت الفئة الفرعية لمرض كرون مع الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي (نسب الأرجحية 1.16 و 1.13 على التوالي) بينما لم يكن التهاب القولون التقرحي، ولم يتم تحديد ارتباطات ملحوظة في الاتجاهات العكسية.

كتب المؤلفون: "نتائج الدراسة حاسمة لأن زيادة الوعي بين الأطباء وأطباء الرعاية الأولية حول المخاطر المحتملة لمرض الصدفية لدى مرضى التهاب الأمعاء سيساهم في التشخيص المنهجي والعلاج متعدد التخصصات والمبكر الشخصي للمرضى".