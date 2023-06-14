سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11533 نقطة

انهي مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأبعاء، على ارتفاع بمقدار 119.21 نقطة ليصل الى مستوى 11533.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 282 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: شمس، والمراعي، ومجموعة تداول، والحمادي، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وسدافكو، وتكوين، والحفر العربية، والخريف الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و3.72%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: أمريكانا، وشمس، والجزيرة، والكثيري، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، والراجحي، ومجموعة تداول، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملاته، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بواقع 1.403.44 نقاط، ليقفل عند مستوى 24.948.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ألف و 400 سهم.

بورصة البحرين تقفل على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,958.11 نقطة بارتفاع قدره 3.52 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 742.08 نقطة بارتفاع قدره 6.83 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4 ملايين و420 ألفًا و297 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 610 آلاف و459 دينارًا بحرينيًّا، نفذت من خلال 82 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بواقع 76.15 نقطة، أي بنسبة ارتفاع توازي نحو 0.75 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و291.76 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 252 مليوناً و955 ألفاً و993 سهماً، بقيمة 558 مليوناً و806 آلاف و394.506 ريالاً، نتيجة تنفيذ 19001 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.