المخدرات تُنهي حياة عاطل على يد مسجل خطر

تباشر جهات التحقيق ، التحقيقات حول وفاة عاطل علي يد مسجل خطر، في قرية منية شبين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، طعناً بسلاح أبيض بعد التعدى عليه، وذلك بسبب الخلاف على صفقة مخدرات.

وتم إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وجرى نقل المتوفى إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل إنهاء حياة عاطل على يد آخر

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بقرية منية شبين التابعة لدائرة المركز بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين اثنين مسجلين أسفرت عن مصرع أحدهما.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص والانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة الواقعة، وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات وقعت بين المتهم " محمد.د.ا"، في العقد الثالث من العمر، وبين المجنى عليه" مصطفى. ا"، عاطل، بسبب الخلاف قيمة شراء جرعة من المخدرات قام على إثرها المجنى عليه بطعن المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح أبيض أودت بحياة المجنى عليه فى الحال متأثرا بجراحه، بالإضافة إلى طرف ثالث هارب بالمخدرات والمبالغ المالية كانت بحوزتهما.



وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المجنى عليه إلى المشرحة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

في سياق مسبق تباشر جهات التحقيق في واقعة مشاجرة حدثت بين عامل واخر، انتهت بوفاة عامل في منطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ، إثر إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرأس، خلال مشاجرة مع أخر بسبب خلافات، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي ببنها، إلا أنه توفي أثناء تقديم الخدمة الطبية، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة التصريح بدفن جثمان المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي ببنها، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالرأس وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أمير س ا"، 35 سنة، عامل، بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها، وبسؤال زوجة المتوفي اتهمت "محمد ع."، عامل، وجميعهم مقيمين منطقة بطا دائرة المركز، بالتعدى على زوجها بماسورة حديدية محدثا إصابته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلص من "الماسورة" بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.