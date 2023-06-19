صبحي يهنئ ميار شريف بتقدمها للمركز 31 عالميا وفوزها ببطولة فالنسيا للتنس

قدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة اللي اللاعبة ميار شريف و للاتحاد المصري للتنس برئاسة الأستاذ إسماعيل الشافعي بعد فوز ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بإسبانيا.

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أكد الدكتور أشرف صبحى على تطور أداء ميار شريف، وإصرارها على تقديم مباريات قوية وأداء مشرف أمام كل منافسيها، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعًا لها مزيد من التفوق والانجازات والتقدم في التصنيف الدولى للعبة خلال الفترة المقبلة.

كما اكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقا لها، فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا في مختلف اللعبات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشياً مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

ميار شريف تواصل الانجازات

ونجحت ميار شريف في تحقيق لقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس بعد الفوز في المباراة النهائية علي الإسبانية ريبيرا باسولس بنتيجة 2-0 بعد أداء مميز ومشرف طوال مباريات البطولة واستمرار تحقيق النتائج المميزة ورفع راية مصر في جميع المحافل الدولية.

اتحاد التنس يشيد بانجازات ميار شريف



من جانبه أكد مسؤول اتحاد التنس ان ميار شريف لن تكون الأخيرة فى سلسلة نجوم التنس المصريين بل هى البداية وفى الفترة المقبلة هناك نجوم واعدون فى الطريق قريبا على نفس نهج البطلة ميار شريف.

وكانت ميار شريف قد تقدمت للمركز 31 فى التصنيف العالمى لمحترفات التنس بعد تتويجها بلقب بطولة فالنسيا مؤخرا لتصبح الاولى بين لاعبى ولاعبات التنس المصريين فى الوصول لهذا الترتيب العالمى.

يذكر ان افضل تصنيف مصرى سابق كان يحمله رئيس اتحاد التنس الحالى والأسطورة العالمية الكابتن اسماعيل الشافعى حيث احتل الترتيب 34 عالميا عام 1975 .