سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بالشيفون الناعم (صور)

تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على إبهار جمهورها بإطلالاتها المختلفة والغير متشابهه، لتبرز جمال ملامحها وأنوثتها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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سلمى أبو ضيف

وبدت سلمى بفستان بني فضفاض مصنوع من الشيفون الناعم، ومُزين بوشاح طويل مثبت على أحد الجانبين، مما أبرز أناقتها وجمالها.

وتزينت سلمى أبو ضيف بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية مميزة التصميم، فضمت أساور كبيرة الحجم، بالإضافة لأساور آخرى باللون الفضي، وخواتم في اليدين، كما اختارت أقراط كبيرة ومرصعة بالفصوص صغيرة الحجم.

سلمى أبو ضيف

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت سلمى أبو ضيف تصفيفة شعر مميزة، فتركت خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الكيرلي اللامعة.

سلمى أبو ضيف

ووضعت سلمى مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر بني، بالإضافة للهايلايتر وظلال العين بدرجات النود المدمجة مع الشيمر اللامع، وإعتمدت الماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه بدرجات النود؛ لتتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

سلمى أبو ضيف

ما لا تعرفه عن سلمى أبو ضيف

وما لا يعرفه البعض عن الفنانة سلمى أبو ضيف، أنها ارتبطت بشخص إيطالي الجنسية، وكانت تشارك جمهورها بعض اللقطات التي تجمعهم ببعضهم، وذلك في عام 2019، ولاقت العديد من الإنتقادات بسبب ديانته المختلفة عنها.

إلا أنها خرجت عن صمتها وردت على كل الانتقادات التي تلقتها قائلة: "مش فاهمة إيه العلاقة أجنبي، مصري، مسلم أيا كان ديانته إيه، أنا مع هذا الشخص هل تعرفوا إحنا ما بينا إيه، أهم حاجة بالنسبة ليا معاملة الشخص".

سلمى أبو ضيف وحبيبها القديم

وانفصلت سلمى أبو ضيف عن حبيبها بشكل غير مباشر، وذلك بعد أن مسحت كل الصور التي تجمعهم على إنستجرام، كما اعترفت على هامش مشاركتها بحضور عروض الأزياء في ميلان عام 2020، وحين سؤالها عن الصور قائلا :" راحوا في الأرشيف".

سلمى أبو ضيف وحبيبها الإيطالي

سلمى أبو ضيف ممثلة وعارضة أزياء من جنسية وأصل مصري درست الإعلام في جامعة مصر الدولية، ومن ثم عملت كعارضة أزياء، وقد عملت سلمى كمذيعة راديو وذلك منذ كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، واستهلت الفنانة سلمى أبو ضيف عملها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل حلاوة الدنيا في عام 2017 م وذلك برفقة الفنان ظافر العابدين والفنانة القديرة هند صبري وباقة من أبرز نجوم الفن المصري، ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية، والتي أصبحت في هذه الآونة أحد أبرز الوجوه الفنية الشابة على الصعيد الفن المصري والعربي ككل.