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الجمعة 16 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

سلمي أبو ضيف نجمة لامعة في عالم الموضة

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

خضعت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

سلمي أبو ضيف

سلمي أبو ضيف تستعرض أنوثتها بالفضي اللامع

جذبت سلمي أبو ضيف الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الفضي" وينتمي الي قصة الv ويتميز بفتحة في منطقة الساق، مصمم من قماش لامع ومطرز بنقاشات مختلفة، اكملت اللوك ببعض الاكسسوارات الرقيقة، وتزينت بعقد من الألماس حول رقبتها، وحلق في أذنيها حذاء اسود ذا كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

سلمي أبو ضيف

سلمي أبو ضيف تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية


اعتمدت سلمي أبو ضيف تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

سلمي أبو ضيف


من هي سلمي أبو ضيف 
 

سلمى أبو ضيف هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية درست الإعلام وعملت عارضة أزياء، كما عملت مذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة وكان أول أعمالها الفنية عام 2017 بمسلسل "حلاة الدنيا" وفي مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.

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