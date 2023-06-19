البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

انهت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 19 يونيو، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 4.9 نقاط ليصل الى مستوى 7042.54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% .

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية نحو 214.2 مليون سهم بقيمة بلغت 39.9 مليون دينار كويتي نتيجة تنفيذ 11711 صفقة نقدية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس فى البورصة الكويتية بواقع 32.16 نقطة ليصل الى مستوى 5475.66 نقطة بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.42% من خلال تداول نحو 115.6 مليون سهم عبر نحو 4894 صفقة نقدية بقيمة 9.9 ملايين دينار (نحو 29.9 مليون دولار).

فيما ارتفع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية 1.3 نقطة ليصل الى مستوى 7822.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.02% من خلال تداول نحو 98.6 مليون سهم عبر 6817 صفقة بقيمة 30 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحقق مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بنحو 26.2 نقطة ليصل الى مستوى 5353.57 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 % من خلال تداول 100.8 مليون سهم عبر 4159 صفقة نقدية بقيمة 9.1 ملايين دينار كويتي.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مرتفعاً بواقع 16.21 نقطة، او بنسبة زيادة تعادل نحو 0.16 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و282.04 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول نحو 171 مليوناً و519 ألفاً و286 سهماً، بقيمة 502 مليوناً و480 ألفاً و793.885 ريالاً، نتيجة تنفيذ 17779 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4679.97 نقطة، منخفضًا بـ2.7 نقطة، بما يعادل نسبة انخفاض نحو 0.06 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4682.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و341 ألفًا و585 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 1.3% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و310 آلاف و640 ريالًا عُمانيًّا.