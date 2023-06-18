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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

البورصة تنظم اجتماعا مع شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار

تداولات البورصة
تداولات البورصة

نظمت البورصة المصرية اجتماعا بين الإدارة التنفيذية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و28 من مسئولي 14 شركة إدارة محافظ وصناديق استثمار تبلغ قيمة أصولها المدارة نحو 50 مليار جنيه مصري.

أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإظهار المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المقيدة وبالأخص شركات القطاع العقاري التي تمتلك محافظ أراضي متميزة، حيث أن ذلك يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين وتعزيز قيمة أسهمها بما يعكس الحجم الحقيقي لأعمال هذه الشركات والقيمة الفعلية للأصول التي تمتلكها. 

وقال الدكاني: إن تعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا هاما لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، حيث أن أغلب -إن لم يكن كل- أسهم شركات القطاع العقاري يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمها العادلة الحقيقة بسبب صعوبة حصول المستثمرين - سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها- على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.

الجريدة الورقية