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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أحمد رجب لاعب المؤسسة العسكرية يحصد برونزية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه

بطولة الدورى العالمى
بطولة الدورى العالمى للكاراتيه

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب الملازم أحمد رجب المصرى إنجاز رياضى جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية فى مسابقات وزن فوق 84 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومى المشاركة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى أقيمت فعالياتها بدولة اليابان بمشاركة 46 دولة.

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فيما قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذى يضاف لسجلات
تاريخ الرياضة المصرية , مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة بعد تمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية المرموقة فى كبرى المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.

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أحمد رجب

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