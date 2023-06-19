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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري والمستجدات الأقليمية مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات  المسلحة وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمى والدولى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة , وكذا سبل تعزيز العلاقات فى مجالات الأمن والدفاع ، وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكرى مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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الفريق أول محمد زكى يناقش مجالات التعاون العسكري مع وزير دفاع جمهورية زامبيا

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الفريق أول محمد زكي يناقش التعاون العسكري مع وزير دفاع العراق

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من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للإتحاد الاوروبى إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع , مشيداً بما تبذله مصر من جهود للمشاركة فى معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط ، حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة .

 

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الفريق أول محمد زكي يناقش التعاون العسكري مع وزير دفاع العراق
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