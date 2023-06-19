وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري والمستجدات الأقليمية مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمى والدولى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة , وكذا سبل تعزيز العلاقات فى مجالات الأمن والدفاع ، وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكرى مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

.

من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للإتحاد الاوروبى إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع , مشيداً بما تبذله مصر من جهود للمشاركة فى معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط ، حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة .