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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الفريق أول محمد زكى يناقش مجالات التعاون العسكري مع وزير دفاع جمهورية زامبيا

وزير الدفاع الفريق
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ووزير دفاع زامبيا

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أمبروز لويجى لوفوما وزير دفاع جمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير دفاع جمهورية زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

ووقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عدد من الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

اس

 

 

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