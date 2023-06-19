أخر موعد للتقديم في وظائف الحج الرسمية لعام 1444

تصدرت وظائف الحج الرسمية لعام 1444 والتسجيل في التطوع في الحج، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، سواء للمواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي يتم التقديم للعمل بشكل مؤقت في شهور الصيف الحالية، والتي تشمل الحج، ولكن هناك اشتراطات يتم تحديدها لقبول الأشخاص كعمل متخصصي في أمن وسلامة الحجاج والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وعدة وظائف مختلفة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية الشروط الخاصة بالتقديم على وظائف الحج 1444 والتسجيل في التطوع في الحج 1444 والتي تشمل :

-أن يكون المتقدم من المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال فترة الحج سواء كان وافدا أو مواطنا سعوديا.

- أن يكون لديه استعداد أن يقدم جميع الخدمات المتاحة للحجاج.

- الالتزام بالتعليمات المدونة، بجانب التفرغ التام للعمل طوال فترة الحج، ويشترط أيضا ألا تقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

يهتم العديد من المواطنين بالحصول على رابط التقديم في وظائف الحج 2023 والتسجيل في التطوع في الحج 1444، ليتمكنوا من استغلال الفرصة المتاحة والتقديم خلال الفترة المعلنة من 20-11-1444 حتى 15-12-1444، ويمكن الدخول إلى الموقع عبر رابط معين حددته وزارة الحج والعمرة السعودية، ويجب من خلاله إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم والسن ورقم الهاتف وأبرز المعلومات عن الوظائف التي عملت فيها من قبل.