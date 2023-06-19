مشاجرة تُنهي حياة عامل ببنها

تباشر جهات التحقيق في واقعة مشاجرة حدثت بين عامل وآخر، انتهت بوفاة عامل في منطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرأس، خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي ببنها، إلا أنه توفي أثناء تقديم الخدمة الطبية، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل مشاجرة أنهت حياة عامل ببنها

وأمرت النيابة التصريح بدفن جثمان المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي ببنها، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالرأس وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أمير س ا"، 35 سنة، عامل، بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها، وبسؤال زوجة المتوفي اتهمت "محمدع."، عامل، وجميعهم مقيمين منطقة بطا دائرة المركز، بالتعدى على زوجها بماسورة حديدية محدثا إصابته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلص من "الماسورة" بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

في واقعة اخري ، برأت محكمة الجنايات ببنها اليوم الاثنين ،ببراءة "محمود.م" مدرس و"جيهان.س" ربة منزل، حيث كانا محبوسين على ذمة القضية، من تهمة الاتجار في الترامادول المخدر.

وأحيل المتهمان لمحكمة الجنايات بأنهما في دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (ترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

و بإجراء التحريات اللازمة في القضية، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين، انتقل الضابط المختص إلى مكان تواجدهما، وابصر محرزًا كل منهما لحقيبة، فقام بفضها وضبطهما، وبفض الحقيبة الأولى عثر على كيس يحتوي على 880 قرصًا للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبفض الحقيبة الثانية عثر على كيس يحتوي على 800 قرص للترامادول المخدر ومبلغ مالي، وتبين أن قصدهما من احتفاظهما بالجوهر المخدر هو للاتجار فيه، وكذلك المبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.