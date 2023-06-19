شيبسي التفاح المقرمش الصحي بالفرن

تحرص الأمهات على تحضير العديد من الحلويات بأنواع مختلفة من الفواكة لتمد افراد أسرتها بالفيتامينات والمعادن التي تقوى مناعتهم.

ويأتي التفاح في مقدمة الفواكة المفيدة لصحة الجسم فهو يحتوى على فوائد عديدة فضلا عن مذاقه الطيب.

ونقدم لك في السطور التالية أبرز فوائد تناول التفاح .

فوائد التفاح

يمتاز التفاح بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، الفلافونويدات، وبعض أنواع الفيتامينات، ما جعله مصدر غذائي مفيد للغاية، إليك فيما يلي أبرز فوائد التفاح الصحية:

دعم صحة الجهاز العصبي

وجدت بعض الدراسات أن تناول التفاح يساعد على تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة بسبب الإجهاد التأكسدي نتيجة احتوائه على مركب كويرسيتين (Quercetin) المساعد لحماية الخلايا العصبية، وبالتالي يُساعد التفاح في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويُعزز من كفاءة عمل الدماغ، ويُقلل من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر.

إضافة إلى ذلك تشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الأطعمة الغنية بالفلافونويدات، مثل: التفاح هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والخرف على مدى 20 عامًا تقريبًا.

خفض خطر الإصابة بالجلطات

تشير بعض الدراسات إلى دور المواد الغذائية الموجودة في التفاح في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والسبب في ذلك يعود إلى احتوائه على الألياف الغذائية التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها وتدفق الدورة الدموية أيضًا، والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي التفاح على كميات جيدة من الألياف، مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج، إضافة إلى البوتاسيوم، ما يعمل على الحفاظ على صحة القلب ومستوى ضغط الدم الطبيعي، والتقليل من نسبة حدوث المضاعفات على القلب.

إضافة لذلك يُساهم تناول التفاح وما يحتويه على ألياف غذائية وأشهرها البكتين في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، خاصة الكوليستيرول الضار (LDL)، وهذا نتيجة لدوره في حماية الأوعية الدموية والجهاز الدوراني ككل، لذا ينصح بإدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي.

الحماية من مرض السكري

من فوائد التفاح أنه قد يساعد على الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لدوره المقترح في الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية.

المساعدة على فقدان الوزن

يحتوي التفاح على كمية قليلة نسبيًا من السعرات الحرارية، كما أنه خالٍ من الكولسترول والدهون المشبعة، وبالتالي يمكن اعتباره خيارًا صحي ومناسبًا لإدراجه في النظام الغذائي لمن يرغب في خسارة الوزن والمحافظة عليه.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

من فوائد التفاح المساهمة في تحسين عملية الهضم وحماية الأمعاء لاحتوائه على الألياف، كما تحفظ الألياف الغشاء المخاطي للقولون من التعرض للمواد السامة والمسرطنة، وهي مفيدة جدًا للأشخاص المصابين بالإمساك وتساعد على تنشيط الأمعاء.

إضافة لذلك يحتوي التفاح على مركب البكتين الذي يُعد من المواد الغذائية المهمة للحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

دعم المناعة

يتميز التفاح في غناه بالعديد من الفيتامينات التي تعود على صحتك بالفائدة، فهو يحتوي على كميات جيدة من البيتا كاروتين، وفيتامين ج (Vitamin C) وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية والمهمة لمقاومة الأمراض والالتهابات والوقاية من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي.

كما يعد التفاح غنيًا بمركبات الفلافونويد، مثل: كويرسيتين، ويبيكاتشين (Epicatechin)، وبروسيانيدين (Procyanidin B2)، إلى جانب احتوائه على حمض الترتريك الذي يعطي النكهة الحامضة للتفاح، كل هذه المركبات تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة بالإضافة إلى دورها في تعزيز مناعة الجسم.

بخطوات ثابتة حضري شيبس التفاح المقرمش الصحي بالفرن وقدمي أفضل مذاق لافراد أسرتك.

المقادير

- التفاح : 3 حبات (حجم وسط / مقطع شرائح دائرية)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (ناعمة)

طريقة التحضير

وزعي شرائح التفاح في صينية فرن مبطّنة بورق الزبدة ومدهونة بالقليل من الزيت.

في وعاء اخلطي عصير الليمون والقرفة والفانيليا جيداً حتى تتجانس المكونات.

ادهني شرائح التفاح بمزيج القرفة من كلا الجهتين باستخدام فرشاة.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 60 دقيقة، ثم اقلبي الشرائح على الوجه الآخر وأعيديها إلى الفرن لمدة 60 دقيقة أخرى حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

صعي شيبس التفاح في طبق التقديم وقدميه.