إنجاز 94% من أعمال إمداد مناطق قنا الصناعية بالغاز

قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن أعمال ترفيق المنطقتين الصناعيتين تتقدم، مبينًا أن نسب تنفيذ المشروع بالمنطقة الصناعية بقفط جنوب قنا، لشركة الخرافي بلغت 87.6 %،كما بلغت نسبة التنفيذ الفعلية لشركة الغاز 94%.

وأضاف أن نسبة تنفيذ المشروع الفعلية بمنطقة "هو" بنجع حمادي شمال قنا، للشركة الدولية 77%،وبلغت نسبة تنفيذ شركة الجيزة للكابلات 78.7 %،كما بلغت نسبة تنفيذ شركة الغاز 94% .

اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذى

وعقد المحافظ، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية «كلاحين فقط، هو نجع حمادي»، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد هاني الاتربي مدير إدارة الحماية المدنية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدء تشغيل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ناقش المحافظ ، خلال الاجتماع الأعمال النهائية التي يجرى تنفيذها لترفيق المنطقتين الصناعيتين، وتذليل العقبات للانتهاء من أعمال الترفيق في أسرع وقت، بما يساهم في بدء تشغيل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة «هوّ» الصناعية بمدينة نجع حمادى بنظام فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب.

مجمع الصناعات الصغيرة ــ منطقة هوُ الصناعية

ولفت إلى أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط ونجع حمادى.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات الصناعية على مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية، منها 322 وحدة بمساحة 216 م2، و86 وحدة بمساحة 432 م2، و12 وحدة بمساحة 540 م2 تشمل عدة قطاعات صناعية: «غذائى- هندسي – صناعات كيماوية بسيطة- مواد بناء» بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف المحافظ، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

المحافظ يعقد الاجتماع الدوري مع المستثمرين

فى سياق متصل، قال محافظ قنا، خلال اجتماعه مع المستثمرين، إن تطوير قطاع الصناعة وتنمية الاستثمار ، تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأن المحافظة تستهدف التحرك على أرض الواقع للتعرف على حجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وإيجاد حلول جذرية لها، بهدف دفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير للأسواق الخارجية.

وبيّن المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين " هوّ " بمركز نجع حمادى ، و " الكلاحين " بمركز قفط ، والمنطقة الحرة العامة بقفط.

وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه أحد الركائز الأساسية للتنمية الإقتصادية الشاملة .

استمع المحافظ، اليوم الاثنين، إلي مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، موجها مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري .

صرف إعانة 50 ألف جنيه لأسرة عامل

فى سياق أخر، قدم محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة العامل أمين عبدالرازق بمسقط رأسه بمدينة دشنا ، و الذي توفي متأثرا باصابته في الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي بمحطة وقود المعنا ، اثناء تفريغ احدي سيارات نقل المواد البترولية لكمية البنزين الموجودة بها.

رافقه احمد جابر وكيل وزارة القوي العاملة ، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، و مسئول مديرية التضامن الاجتماعي.

أعرب محافظ قنا عن خالص مواساته لأسرة الشهيد ، داعيا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ، مؤكدًا أنه تم صرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد والتكفل بمصاريف الجنازة بمعرفة المحافظة و مديرية التضامن الاجتماعي .

كما وجه بسرعة صرف مبلغ ٥٠ الف جنيه كتعويض للأسرة ، ووجه رئيس الوحدة المحلية للمدينة بضرورة توفير وحدة سكنية مناسبة لإقامة أسرة الشهيد بها .

الشهيد امين عبدالرازق أصيب في حريق محطة الوقود بالمعنا الأسبوع الماضي ، وتم نقله علي الفور بواسطة سيارة الاسعاف إلي مستشفي مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بجامعة جنوب الوادي ، وتم ايداعه بغرفة العناية المركزة المخصصة لإصابات الحروق إلي أن وافته المنية بالأمس .





