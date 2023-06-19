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الإثنين 19 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

مدحت صالح: برنامج مدحت والكبار محاولة للحفاظ على ما تبقى من التراث الغنائي

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال النجم مدحت صالح، إن هناك محاولة لتحديث والحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي لأساتذتنا الكبار، سواء من رحل عنا أو موجود حاليا. 

واكد صالح، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بدار الأوبرا، إن أي مطرب له حرية الاختيار إن يقيم يوم مع تلك الأساتذة في برنامج مدحت والكبار، واضاف أن هناك إعادة لتلك الاعمال وتحديث لها نظرا لتطور الزمن.

 وتابع: "سيكون هناك تصور هارموني للحكاية لجميع انواع العزف حتى يكون هناك فرصة لجميع الفرق. وكانت عقدت منذ قليل، دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً بالمسرح الكبير، للاعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " مدحت والكبار " 

وحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم مدحت صالح. آخر أعمال النجم مدحت صالح يشار إلى أن النجم مدحت صالح، طرح مؤخراً أغنية بعنوان "نار"، وذلك عبر "يوتيوب" من تأليف محمد مصطفى مالك، ألحان محمود أنور . 

كما طرح مؤخراً أيضاً أغنية "عيش أيامك" وهى تتر مسلسل "وبينا ميعاد"، بطولة شيرين رضا وصبرى فواز، المذاع على Dmc ومنصة Watch it، والأغنية من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز. يذكر أن مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

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