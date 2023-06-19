السيرة الذاتية للدكتور يوسف بن سعيد بعد تكليفه بإلقاء خطبة يوم عرفة

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين صدور الموافقة بتكليف الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء السعودية بإلقاء خطبة عرفة هذا العام.

ماهر بن حمد المعيقلي

وتضمنت الموافقة أن يكون فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماماً احتياطياً.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

من جانبه رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين وولى العهد على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن

الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.

وشغل الدكتور يوسف، منصب أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام "رؤى وتطلعات"، وعضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة 5 أعوام، وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وعضو مجلس عمادة الدراسات العليا وعضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع، ومحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ.

كما شغل منصب وكيل لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418- 1419هـ، وأستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1419هـ، ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423- 1425هـ، وأستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ.

وللشيخ يوسف مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها؛ إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.

وحصل على البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض، والماجستير عن رسالته "المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب دراسة وتحقيقًا وشرحًا"؛ وذلك في عام 1415هـ، والدكتوراه عن رسالته "آراء الفِرَق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها- الجهمية والمعتزلة"؛ وذلك في عام 1418هـ.

وأشرَفَ "يوسف بن سعيد" على عدد من الرسائل العلمية ومناقشتها في عدد من الجامعات؛ منها جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة طيبة، وجامعة الدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث تكللت الرحلة بصدور أمر ملكي عام ٢٠٢٠ بتعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء.