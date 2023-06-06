السديس يطلق برنامج صنّاع المبادرات وجائزة أفضل مبادرة لحج هذا العام

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن إطلاق الرئاسة العامة برنامج صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين لحج هذا العام، والتي تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الرئاسة، تحفيزًا وتعزيزًا لخدمة رسالة الحرمين الشريفين المبنية على التسامح والاعتدال وإيصالها للعالم.

عبدالرحمن السديس

وقال الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن هذه المبادرة التي تتزامن مع موسم الحج الحالي؛ تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الرئاسة، معلنًا عن جائزة أفضل مبادرة في ذلك تحفيزاً لصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية.

وأكد أن رئاسة الحرمين حريصة على إطلاق هذه المبادرتين خلال موسم الحج الحالي، مواكبة للتطور الهائل الذي تشهده منظومة الرئاسة التشغيلية وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المليونية لضيوف الرحمن وتدشين أكثر من ٢٠٠ مبادرة نوعية وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي، حيث يعد برنامج صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين لحج هذا العام جائزة أفضل مبادرة وصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية هي باكورة المبادرات التي تتوالى قريبًا.

وبين أن البرنامج يهدف إلى صناعة المبادرات التي تقدم خدمات مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويهدف البرنامج إلى تحفيز المبدعين، وإيجاد مبادرات وبرامج نوعية، تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخدمة الحجاج لحج هذا العام ١٤٤٤هـ.

واوضح السديس أن التميز والإبداع هما الأدوات الفاعلة التي استثمرتها الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين والتي نتج عنها مخرجات متميزة حققت من خلالها اختراقات إيجابية انعكست جلياً على أرض الواقع، مثل استخدام التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي وربوتات التعقيم وزمزم إلى جانب الروبوتات التوجيهية وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية.

وقال: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دأبت ليس فقط على تجسيد الجودة التميز والإبداع بل نشر ثقافة التميُّز والتفاعل مع رؤيةً 2030 وتقوية الممارسات الإبداعية التي تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، وكذلك وفق خطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

وأكد السديس على دور المملكة الريادي في نشر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح والتمسك بالقيم الوسطية المعتدل وصولاً لكفاءة تشغيلية تحقق أهداف خطتها التطويرية (2024)، والرؤية المباركة وما تتضمنه من تجويدٍ ينعكس على الخدمات الموجهة للقاصدين بكافة فئاتهم وتمكين المرأة وتتويج الشباب وتعظيم التقانة والتميز التشغيلي لرفع جودة الخدمات لتحقيق أعلى المستويات من خدمات لقاصدي الحرمين لتعزيز للإبداع والريادة وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات.