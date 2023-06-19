ريال مدريد يُعلن ضم خوسيلو رسميًا على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع المهاجم الإسباني المخضرم خوسيه لويس ماتو "خوسيلو" قادما من فريق إسبانيول، في ظل خطة تدعيم الملكي للموسم الجديد.

وأعلن ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي اليوم الإثنين، إنه توصل لاتفاق مع إسبانيول على انتقال خوسيلو إلى النادي الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء في نهايته.

ويعتبر لويس ماتو خوسيلو هو رابع صفقات ريال مدريد هذا الصيف، بعد كل من فران جارسيا وجود بيلينجهام بجانب إنهاء إعارة براهيم دياز إلى ميلان.

تفاصيل إنتقال خوسيلو إلي ريال مدريد

جاء إنتقال مهاجم إسبانيول إلى صفوف الميرنجي على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو، كما سيتضمن عقد إعارة مهاجم إسبانيول إلى ريال مدريد بند خيار الشراء بعد انتهاء فترة إعارته بقيمة 1.5 مليون يورو، إلا أنه غير إلزامي.

وسيكون اللاعب الإسباني فقط هو من يقود النادي هجوميًا بعد الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعد التعاقد مع جود بيلينجهام من فريق بوروسيا دورتموند الالماني.

ويقتنع بيريز بإنهاء التعاقدات وإغلاق السوق بعد صفقة خوسيليو، عقب ضم جودي بيلينجهام، بالإضافة إلى عودة للثنائي إبراهيم دياز وفيران جارسيا، وأخيرًا خوسيليو الذي سيكون اللاعب الجديد رقم 4 في قائمة الميرنجي بالموسم المقبل.

في سياق متصل تسيطر حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب البلجيكي ايدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما رحل اللاعب عن صفوف الميرنجي، ولرغبته في تحديد الفريق الذي سينتقل له في الموسم المقبل 2023-2024.

وقررت إدارة فريق نادي ريال مدريد الإسباني رحيل هازارد عن صفوفه في الصيف الحالي، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بسبب قلة مشاركة اللاعب مع الميرنجي مؤخرًا وبسبب حصول اللاعب على راتب كبير مقارنة بما يقدمه للفريق.

يحصل هازارد على راتب سنوي قدره 14 مليون يورو مع ريال مدريد في الموسم الواحد، وينتهي عقد البلجيكي مع الميرنجي في يونيو من عام 2024.

يُذكر أن ايدين هازارد قد قرر الاعتزال الدولي لصالح المنتخب البلجيكي في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان اللاعب في بداية الـ 32 من عمره، وذلك بعد مسيرة بدأت من عام 2008 واستمرت حتى عام 2022.