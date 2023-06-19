3428 فُرصة عمل في 10 محافظات.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن تلقيها طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.

3428 فُرصة عمل

ووجه وزير العمل حسن شحاتة، جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل".

فرص عمل جديدة بهذه المحافظات

وتعلن الإدارة العامة للتشغيل، عن فرص عمل جديدة، مُتوفرة في 10 محافظة، هي: القاهرة، ودمياط، والغربية، والسويس، وبورسعيد، والقليوبية، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، في التخصصات الأتية: مهندسين مكتب فني، ومحاسبين، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وتخصصات أخرى.

وتضم نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه فرص.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.