الانقلاب الصيفي وأقصر ساعات الليل (معلومات)

الانقلاب الصيفي.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الانقلاب الصيفي عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات جوية حادة وسريعة فتارة تنخفض درجات الحرارة وترتفع تارة أخرى على أنحاء البلاد.

ويحدث الانقلاب الصيفي يوم الأربعاء المقبل تحديدًا في الواحد والعشرين من يونيو الجاري وهو اليوم الذي يبدأ فيه فصل الصيف فلكيًا ويتميز يوم الانقلاب الصيفي بأطول نهار بين أيام السنة، وأقصر ساعات لليل.

ويحدث الانقلاب أيضًا عندما يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

يكون طول النهار أطول من الليل.

تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدًا عن الشمس في نصف المدار.

تكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالًا، عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

يعد هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبًا).

يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

يكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

فصل الصيف

ذروة فصل الصيف لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي.

يرتبط يوم الانقلاب الصيفي في بعض دول العالم بالعديد من الاحتفالات والمهرجانات التي توارثتها الأجيال، جيلاً من بعد جيل منذ مئات السنين.

وبعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريًا في السماء نحو الجنوب، وتسمى هذه اللحظة علميًا بـ "الانقلاب الصيفي"، تتحرك الشمس ظاهريًا نحو الجنوب بشكل يومي تدريجيًا إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي، وحينها تشرق الشمس مجددًا من الشرق تماما وتغرب في الغرب تمامًا مرة أخرى.