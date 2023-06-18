وزارة التموين تحدد أماكن شوادر بيع اللحوم بالمحافظات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أماكن شوادر بيع اللحوم في المحافظات، وأكد اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذى للشركة العامه لتجارة الجملة أن الشركة أقامت ٦ شوادر فى ٦ محافظات ويجرى استكمال باقى محافظات الوجه البحرى ومدن القناة.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة العامة لتجارة الجملة إلى أن المخطط هو إنشاء من ٣ إلى ٤ شوادر فى كل محافظة.

وأوضح أن إنشاء تلك الشوادر يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضه للصناعات الغذائيه.

شوادر بيه اللحوم بالمحافظات

وأضاف أن نشر تلك الشوادر بالمحافظات يأتي متزامنا مع توجهات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بالأسعار المخفضة موضحاً أن تلك الشوادر سيباع بها اللحوم البرازيلى والهندى بسعر ١٦٠ جنيهاً للكيلو والدواجن ب ٨٥ جنيهاً للكيلو وأكد أن الشوادر الست التى تم افتتاحها بمحافظات هى:

١- القاهرة شادر غمرة

٢- شادر ام بيومى

٣- شادر الاسماعيلية السوق التجارى

٤- شادر المنصورة بالدقهلية

٥- شادر الحامول بكفر الشيخ

٦- شادر منوف بالمنوفية

من جانبه أكد المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة أنه جارى استكمال المخطط بافتتاح الشوادر بالمراكز والمدن بحد أقصى لن يتعدى اليومين مؤكدا أن توجيهات اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذى للشركة قضت بإنشاء تلك الشوادر بالاماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية التابعه للشركة لتقريب السلع للمواطنين مشيرا إلى أن الشركة نشرت عدد كبير من المنافذ المتنقلة أيضا بمراكز ومدن المحافظات التابعه للشركة سلعيا