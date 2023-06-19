عاجل
قفزة جديدة في أسعار البيض اليوم الاثنين
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي في واقعة حريق مقهي بالقناطر الخيرية

حريق أرشيفية
حريق أرشيفية

 

قررت  جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق شب بمقهى بلدي بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

txt

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب فى القليوبية

txt

المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين في القليوبية

السيطرة على حريق مقهي  بالقناطر الخيرية

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بقهوة بلدي أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق بالتنسيق مع الأهالي بالمنطقة ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

و تبين بالمعاينة والفحص ؛ نشوب حريق بقهوة بلدي أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ملك المدعو "حاتم ع"، 38 سنة، ورجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

إصابة 6أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق القناطر 

في واقعة أخري ؛ أمرت النيابة المختصة باللقليوبية، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ  6 أشخاص،  جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، أعلى طريق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية ، بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث  أمام شرطة الإعلانات أعلى طريق القناطر اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، ووجود مصابين. 

نقل المصابين بحادث تصادم سيارتين بطريق القناطر

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، ودفع مرفق إسعاف القليوبية، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق القناطر

تطور جديد في قضية هدير عاطف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين

محاكمة المتهمين بانهاء حياة الطفل زياد لسرقة هاتفه فى الخانكة غدًا

تفاصيل سقوط سكينة اللودر علي سائق بالشيخ زايد .. "كان يتناول الغداء"

نهاية حياة عامل شركة الحديد والصلب بالتبين .. القصة كاملة

إصابة شاب بمشاجرة في شبرا الخيمة بسبب 50 ألف جنيه

الخلافات الزوجية تُنهي حياة ربة منزل في قليوب

أمن القاهرة يكشف لغز وفاة طالب طب.. مروحة سقف وحبل
الجريدة الورقية