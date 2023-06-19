أمرت النيابة المختصة باللقليوبية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، أعلى طريق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق القناطر

وكانت البداية، بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث أمام شرطة الإعلانات أعلى طريق القناطر اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، ووجود مصابين.

نقل المصابين بحادث تصادم سيارتين بطريق القناطر

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، ودفع مرفق إسعاف القليوبية، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

كما أمر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس البلوجر هدير عاطف و4 متهمين أخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين، وترويج العملة لمدة 45 يوما أيام على ذمة التحقيقات.

16بلاغا بالنصب

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام "بلوجر أزياء"، وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات؛ "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

ضبط هدير عاطف

وقد أكدت التحريات قيام "البلوجر هدير عاطف" بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب العقوبة المتوقعة.

فيما صرح عاطف السيد والد البلوجر هدير عاطف بالتحقيقات قائلا؛ "بنتى ضحية وكانت متزوجة بلال محمود وتم تطليقها منه ولم تتداول أموالا مع أحد ولم تأخذ أي أموال من أي شخص".

وقد تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.