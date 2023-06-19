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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

انعقاد المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق بعد قليل، فاعليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسة "أنسول" إنترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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ومن المقرر أن ينعقد المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، خلال يومى 19 و20 من يونيو الجارى بفندق بأحد فنادق القاهرة.

وأدخلت وزارة العدل تعديلات جوهرية على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري تضمنت تيسيرات تساهم بشكل فعال في دعم مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، والأخذ بيد المُتعثرين والعمل على الإبقاء عليهم داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد تعزيزًا للمُنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة. 

وتعد هذه التعديلات الأولى من نوعها في المنطقة وهو ما دعا البنك الدولي إلى عقد هذا المنتدى في القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الموضوع.

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