ضربة البداية

انتصار مصر على الإرهاب الأسود ونجاحها فى وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعودة الأمن والأمان يأتى فى تقديرى وتقدير الشعب المصرى أيضاً على رأس الإنجازات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قيادته للقوات المسلحة المصرية لإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة مروراً بإطلاقه العملية الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب، قدمت مصر بعد 30 يونيو نموذجاً تاريخياً فى ملف مكافحة الإرهاب على مدى السنوات الماضية، ونجحت فى خفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة بعد ان تصاعد عام 2014، رداً على سقوط جماعة الإخوان، واستعادت مصر الاستقرار وخطت خطوات عملاقة فى التنمية وأكدت مكانتها الدولية.

كما انتصرت مصر على الإرهاب انتصرت فى أخطر معارك المستقبل.. الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفقر ومكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية للملايين من المواطنين، لأول مرة يجد الآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر من يحنو عليهم بمشروعات للتكافل الاجتماعى وفى مقدمتها «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة».

كما انتصرت مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعادت دورها الرائد فى المنطقة، وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء، واحتضنت القاهرة الجميع، وعادت مصر إلى عمقها التاريخى فى أفريقيا عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة للأشقاء الأفارقة.

كان أبرز المشروعات القومية التى أنشأتها مصر، العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى وتنمية سيناء وتنمية الساحل الشمالى الغربى، ومنطقة محور الضبعة ومشروع الدلتا الجديدة، وإنشاء مجموعة المدن الجديدة فى أسيوط وأسوان والمنصورة، ومدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات، مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحى اللاتينى والمنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الجديدة. كما شملت عملية التطوير القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع معمارى عريق، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وزراعة واستصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء. كما يسعى الرئيس السيسى منذ توليه الحكم حتى الآن فى تثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية ويرى من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2023.

أطلقت الدولة فى عهد «السيسى» مبادرات رئاسية طافت كل شبر فى أرض المحروسة بحثاً عن صحة أفضل للمواطنين من خلال مبادرة 100 مليون جنيه صحة، كما لاقت سيدات مصر اهتماماً كبيراً من الرئاسة حيث أطلقت مبادرة خاصة للكشف المبكر لملايين السيدات فى إطار الكشف المبكر لأورام الثدى، ونجحت الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 الذى أنقذ مصر من حالة الإفلاس فى عام 2012 ولا فى إشادات دولية باعتباره أسرع اقتصاديات تنمو بعد الإصلاحات الأخيرة. وحققت مصر الاكتفاء الذاتى للغاز الطبيعى والوصول لأعلى معدلات لإنتاجه تاريخياً لتتحول مصر لمركز إقليمى لتداول البترول والغاز بعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز، كما أطلقت مصر المشروع القومى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 3 مدن صناعية جديدة هى مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة النسيج الجديدة بالسادات، كما أطلق «السيسى» مشروع قناة السويس الجديدة لزيادة الدخل القومى من العملية الصعبة وزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة.

يقينا إن تقديم مصر للنموذج التاريخى فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة العناصر الإرهابية شهد له العالم بشكل كبير وتحول إلى ضربة البداية فى تحقيق التنمية وإقامة المشروعات العملاقة بسبب الاستقرار الأمنى الذى أصبحت تتمتع به مصر بعد توقف نزيف الوطن من جراء العمليات الإرهابية التى وصل بعضها إلى قلب العاصمة، وكان نجاح مصر فى ملف الإرهاب متزامنا مع خريطة التنمية المستدامة مما ساعد فى عودة القوة الإقليمية والنفوذ الدولى من خلال تجربتها الرائدة التى أشاد بها العالم.