مصطفى الحريري يدشن هاشتاج "هو وهى مش وبس" لبث الألفة بين الرجل والمرأة

أطلق الكاتب مصطفى الحريري هاشتاج بعنوان "هو وهى مش وبس"، في ظل الصراع القائم بين برامج الدفاع عن المرأة فقط وبرامج الدفاع عن الرجال فقط مستنكرًا حدوث الصراعات والمشاكل والطاقات والأفكار السلبية التي تنتج تلقائيا وعن دون قصد من تلك البرامج التي من المفترض أن تهدف أساسًا للتوعية.

وأكد أنه قرر أن يطلق حملته لتوحيد الصفوف وبث الألفة بين القلوب والعقول وإصراره على إثبات أن العلاقة بين الرجل والمرآه ليست من طرف واحد وليست بالعلاقة الندية ولا رأس برأس .

وتابع أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي تفاهم ومودة ومحبة ورحمة وتضحية من أجل علاقة أروع وأسمى وأنفع، بعيدًا عن الشبهات والخلافات وبعيدًا عن الأنانية والنرجسية المفرطة.

فلن يحيا الرجل دون حب المرأة، ولن تحيا المرأة دون عشق الرجل فالحياة الاجتماعية الأسرية السليمة هي أساس قيام أجيال ذو صحة نفسية متزنة وبذلك تنهض الأمم والبلاد ويبدع أبناؤها ويرتقوا نحو مستقبل أفضل لهم وللوطن.

واختتم تصريحاته قائلًا:" إنه يجب على كل زوج أن يحسن معاملة زوجته ويحتويها بدل من افتعال الخلافات التي تكبر بينهم، وعلى الزوجة معرفه مفاتيح زوجها والعمل على إسعاده وإحساسه بثمار تعبه وشقاؤه من أجل توفير حياة كريمة لها معلقا بأن كيمياء التفاهم والحب لابد أن تسود بينهم فلكل منهم رسالة مكملة للطرف الاخر وليس كل طرف يسعى في اتجاه أو وادٍ خاص به تاركًا الطرف الآخر في معناته لينساق نحو الأنانية والكره والإهمال".