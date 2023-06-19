الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزارة الصحة توضح تفاصيل مبادرة الرئيس للعناية بالأم والجنين

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أهمية مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المجانية والسرية التامة للنساء الحوامل. 

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وتتضمن المبادرة الكشف المبكر والتحليل والعلاج، بالإضافة إلى توفير رعاية شاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة 42 يومًا، وتوفير الخدمات في مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن خدمات المبادرة متاحة في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية. 

تم مراجعة المراكز المخصصة لفحص فيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشرية، وتم اختيار 90 مركزًا على مستوى الجمهورية و163 مركزًا لمرضى الزهرى لتوفير الرعاية المناسبة والعلاج. 

كما يتم تحويل الحالات التي تعاني من مستويات مرتفعة من السكر في الدم أو عوامل خطورة أخرى إلى 303 مستشفى تابعة للوزارة للاستكمال في التقييم والعلاج.

وأكدت الوزارة أن أكثر من 4000 فريق طبي شارك في المبادرة، حيث تم تدريبهم على استخدام أجهزة الكشف المبكر عن فيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وأجهزة فحص السكر في الدم والقياسات الفيزيائية. 

وجرى توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات بناءً على عدد السيدات الحوامل في كل وحدة، وتستمر الخدمة طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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