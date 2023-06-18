نقابة القراء ترد على المشككين فى جهود المجلس الحالى بالإنجازات

قال محمد الساعاتى المستشار الإعلامى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية برئسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء تستنكر ما ورد على صفحة التواصل الاجتماعي من المدعى الذى كان يحمل لقب نائب نقيب القراء السابق، حيث إنه إدعى على مجلس إدارة النقابة الاتى:

نقابة القراء تستنكر ما ورد على صفحة التواصل الاجتماعي

أولا/ أن مجلس الإدارة الحالى معين وليس منتخب ولا شرعية له على الرغم من إنه حضر بنفسه اخر اجتماع جمعية عمومية للنقابة بتاريخ2022/10/15 و تمت مناقشة تعديل بعض مواد قانون النقابة كما إدعى أن النصاب القانونى للاجتماع لم يكتمل وهذا غير صحيح.



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ثانياً/ أن النقابة بها فساد مالى وهذا غير صحيح لأن النقابة كمثل باقى النقابات يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانية النقابة كل عام.

ثالثاً/ أن النقابة تقوم بتحصيل اشتراك سنوى من الاعضاء مبلغ 1000 جنية وهذا غير صحيح فالاشتراك السنوى 150 جنية.

وغير ذلك من افتراءات على المجلس الحالى، فهذا المدعى يقوم بالدفاع عن بعض القراء المتلاعبين ويسعى إلى دخولهم الاذاعه و كان سبب فى فقدان النقابة مقرها المميز بحدائق القبة بسبب دخوله فى معارك مع المتبرع وبسبب إهماله فقدت النقابة هذا المقر المميز وأصبحت النقابة تقوم باجتماعاتها فى بعض المساجد ودور المناسبات بالاضافه الى المشاحنات مع بعض الاعضاء و اغتصب منصب الأمين العام للنقابة فى وجود الأمين العام المنتخب القارئ الشيخ فرج الله محمود الشاذلى رحمه الله وكان يوقع على الاوراق فى النقابة نائب نقيب وأمين عام كما ترك النقابة فى حاله سيئه وكان رصيد النقابة تقريباً 700 الف جنية ومعاش النقابة 240 جنية كل سته أشهر فهذه هى إنجازاته منذ أن تولى العمل النقابى تقريباً 20 عام ونحن نعلم من يعاونك.

فمنذ أن تولى النقيب الحالى ومجلس الإدارة الحالى كانت أعماله خدمه لاهل القرآن وهي كالآتي:

1/ شرف لأى إنسان الحصول على كارنية النقابة فبعد الاختبار يتم الحصول على كارنية قارئ قرآن كريم او محفظ قرآن كريم.

2/ يستطيع العضو إثبات صفته بالنقابة ببطاقة الرقم القومى.

3/ يحق لعضو النقابة التقديم فى مسابقات الأوقاف مثل مسابقه إيفاد شهر رمضان والمقارئ ومكاتب التحفيظ

4/ عند سفر القارئ للخارج تقوم السفارات بطلب من القارئ إحضار إيفاده من النقابة بإنه عضو بالنقابة ولا مانع من سفره لدى النقابة

5/ عند الرغبة فى فتح مكتب تحفيظ بيتطلب منك كارنية النقابة وهناك بعض الأشخاص بتعمل فى مكاتب التحفيظ بكارنية النقابة وبعض الأشخاص بتعمل بالخارج بالكارنية

6/عند التقديم للإذاعة بيتطلب الأمر تقديم استمارة من النقابة للإذاعة تفيد أن القارئ عضو بالنقابة

7/ الحصول على معاش بعد بلوغ سن 65 عام وفى حاله الوفاه بيكون المعاش للورثة مثل الام أو الزوجة أو البنت المطلقة أو البنت الأرملة وأصبح المعاش يصرف كل ثلاثة أشهر مبلغ900 جنية

8/ يتم صرف مبلغ1000 جنية مصاريف جنازة للورثة بعد وفاه العضو وذلك قرار بتاريخ شهر2021/10

9/ قامت النقابة بعمل مستشار قانوني للنقابة فى معظم المحافظات لرفع قضايا ضد القراء المتلاعبين ووصلت بعض القضايا إلى الجنح المباشرة فى النيابة وهناك بعض القراء تم إيقافهم من الإذاعة بسبب اخطائهم فى التلاوه

10/ قامت النقابة بالتعاقد مع معمل البرج لأعضاء النقابة وأسرهم بتخفيضات تصل إلى 50 ٪

11/ وأصبح للنقابة مقر مسجل فى الشهر العقاري وجهاز إداري له تأمينات يقوم بخدمة أعضاء النقابة

12/ كان رصيد النقابة لا يزيد عن المليون وأصبح تقريبا خمس أضعاف ولا يوجد أى متبرع يتبرع بمبلغ للنقابة بدون إيصال معتمد من النقابة

13/ وأصبح الإقبال على عضوية النقابة فى تزايد كبير جداً

14/ حصل النقيب على مقعده الأساسى فى اللجنه الموحده لاختبار القراء والمبتهلين في الإذاعة بصفته نقيب قراء الجمهورية بحكم قانون النقابة، وتسعى النقابة للتعاقد مع بعض المستشفيات للاعضاء وأسرهم بتخفيضات هائله.