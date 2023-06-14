نقيب القراء: رفع المعاشات بعد الزيادة الجديدة بنسبة 100% أول يوليو

أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمي لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القرآن- قد زف البشارة لأهل القرآن جميعا وخاصة أصحاب المعاشات منهم.

وقرر مجلس إدارة النقابة، بالإجماع زيادة أصحاب المعاشات والأرامل بنسبة ١٠٠% من أول يوليو الذى سيأتي بعد أيام.

قال الشيخ محمد حشاد: إن النقابة قد أقرت الزيادة الجديدة بنسبة مائة فى المائة بعدما وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أهل القرآن وأصحاب المعاشات. مما جعل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يقوم برفع دعم أصحاب المعاشات إلى مليونى جنيه بدلا من مليون وعلى الفور كثفت النقابة جهودها وقامت بمساعدة الجهاز الإدارى بالنقابة بوضع الزيادة الجديدة ليتقاضى صاحب المعاش ٩٠٠ جنيه كل ثلاثة أشهر بدلا من ٥٠٠ بينما ستتقاضى الأرملة ٨٠٠ جنيه كل ثلاثة أشهر بدلا من ٥٠٠ جنيه.

وأكد الشيخ محمد حشاد، أن الصرف كان يتم فى أيام المجالس السابقة بواقع ٢٤٠ جنيها فقط كل ستة أشهر أى بواقع ٤٠ جنيها عن الشهر الواحد.

وجددت نقابة القراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية(حفظه الله) على رعايته لأهل القرآن وأصحاب المعاشات، كما اعربت عن شكرها لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دعمه الدائم المادي والمعنوي للنقابة وأهل القرآن جميعا.