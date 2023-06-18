فيروس غرب النيل يضرب أمريكا.. الطقس السبب

سجلت وزارة الصحة في ولاية آيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، إصابات جديدة بفيروس غرب النيل المعدي، مؤكدة أن أول حالة من فيروس غرب النيل جرى تسجيلها هذا العام لدى شخص بالغ ضمن الفئة العمرية من 61 إلى 80 عاما.

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ومع ارتفاع درجات الحرارة يميل الناس في ولاية آيوا لقضاء وقت أطول فى الخارج، ما يعرضهم للسعات البعوض، بحسب ما أوضحت سكاي نيوز.

فيروس غرب النيل يضرب أمريكا

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نبراسكا، عن رصد أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل، موضحة أن المصاب لم يضطر لدخول المستشفى.

وتظهر بيانات من المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 13 إصابة بفيروس غرب النيل حتى 13 يونيو الجاري.

وجرى تسجيل إصابات في ولايات أوريغون وأريزونا ووايومينغ وإلينوي ولوزيانا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وبنسلفانيا.