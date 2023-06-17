طيور نافقة على السواحل تثير مخاوف من انتشار فيروس خطير

صدمة كبيرة، عندما عثر السكان على أعداد كبيرة من الطيور النافقة على ساحل المحيط، وسط تخوفات من انتشار فيروس قاتل، فتك بالطيور .

وأفادت السلطات المكسيكية، أن العثور على أعداد كبيرة من الطيور النافقة على ساحل المكسيك بعد تسجيل ظواهر مماثلة في بيرو وتشيلي ناجماً عن "ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ".

وأجرت وزارتا الزراعة والبيئة تحاليل مخبرية، واستبعدتا وجود فيروس "إتش5 إن1"، الذي يتسبب بإنفلونزا الطيور، وأشارت إلى أن الطيور "نفقت جوعا".

وتعتقد الوزارتان أن الاحتمال الأرجح هو أن يكون هذا الحدث الوبائي نتيجةً لارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ، بسبب آثار ظاهرة إل نينيو المناخية".

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحتا أن ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادئ يدفع الأسماك للغوص إلى عمق أكبر، مما يحول دون تمكن الطيور من اصطيادها.

ظاهرة إل نينيو

وذكرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي الأسبوع عن بدء ظاهرة إل نينيو المناخية التي يرافقها عموماً ارتفاع في درجات الحرارة عالمياً، وتحدث كل سنتين إلى 7 سنوات تقريباً، بدأت بالفعل.

الطيور النافقة

وتنتمي الطيور التي عُثر عليها نافقة في المكسيك إلى نوع جلم ماء بولر المعرّض للخطر وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتعيش في أعالى البحار بعيداً من الشاطئ وتتكاثر في الجزر، وبين الطيور النافقة أيضاً طيور نورس وبجع.

وتنفق هذه الطيور البرية في عرض البحر وتقذفها التيارات البحرية إلى الشاطئ، وفقاً للبيان نفسه الذي أكد أن الأبحاث مستمرة.