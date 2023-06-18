مفاجأة الأرصاد الجوية.. أجواء لطيفة وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأثنين، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وذلك في بيان لهيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية: نشاط الرياح شمالية وانخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في الصباح الباكر ويكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وحالة طقس معتدل الحرارة ليلًا، كما حذرت الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث إنها تزيد من الشعور بارتفاه درجات الحرارة.

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وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، ويكون نشاط الأمواج على البحر المتوسط معتددل وارتفاع الموج (2 : 1.5 متر)، ويكون من معتدل إلى مضطرب على البحر الأحمر.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها.

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفض درجتين بدءا من غدًا، وتصل العظمي 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في فترات النهار، و40 درجة على محافظات الصعيد، ويكون الانخفاض في درجات الحرارة بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، مع نشاط الرياح شمالية غير مثيرة للرمال والأتربة على معظم المحافظات في ساعات الليل تساهم في تلطيف الجو وإحساس بالمزيد من انخفاض الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن زيادة فرص هطول الأمطار البسيطة على بعض السواحل الشمالية مثل مطروح الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط في فترات متقطعة من اليوم.

وحذرت “غانم”، من التعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة حيث تسجل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة في اليوم، لاسيما مع ارتفاع نسب الرطوبة في الجو مما يزيد في إحساس بدرجات حرارة أعلى من المتوقع، مع تناول السوائل والمرطبات، وارتداء الملابس القطنية، وتغطية الرأس بشمسية.