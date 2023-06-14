حقيقة موجة جديدة من التقلبات الجوية في مصر.. الأرصاد تجيب

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليوم مرت بسلام، وصاحبها سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية، مع تدني الرؤية الأفقية على محافظات الصعيد، بالأخص وسط الصعيد، في محافظة أسيوط، إذ بلغت سرعة الرياح فيها 60 كيلومترًا في الساعة.

وتوقعت «غانم» خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنه مع الساعات القادمة ستتواصل حالة التحسن وتحل محل الحالة الراهنة رياح شمالية قادمة من وسط وجنوب وأوروبا، تؤدي إلى تراجع سرعات الرياح وانعدام فرص سقوط الأمطار، فيما عدا بعض المناطق في حلايب وشلاتين.

وكشفت أن سرعات الرياح غدًا ستتراوح ما بين 30- 35 كيلومترًا في الساعة، نتيجة الرياح الشمالية القادمة من وسط وجنوب أوروبا، الأمر الذي يؤدي لتراجع درجات الحرارة.

وردًا على إمكانية تكرار التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة مرة أخرى، خاصة أن فصل الربيع أوشك على الانتهاء، أجابت «غانم»: «في الأصل سقوط الأمطار ونشاط الرياح في شهر يونيو غير معتاد، ونتوقع حالة من الاستقرار حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومع ذلك لا نستبعد تكرار مثل هذه الظواهر في نهايات الربيع وأوائل الصيف في ظل التغيرات المناخية».

