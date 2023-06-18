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الأحد 18 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

حملة نظافة موسعة تجوب شوارع نجع حمادي في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة أشرف أنور، اليوم الأحد، حملة نظافة مكبرة لإزالة المخلفات ورفع القمامة بعموم الوحدات القروية التابعة للمدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.  

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قصر ثقافة نجع حمادي يقدم "ليلة من ألف ليلة وليلة" بعد افتتاحه

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وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان "قصر نجع حمادي" بعد تطويره ورفع كفاءته

تكثيف أعمال النظافة

 

حيث قامت حسيبة سراج الدين رئيس الوحدة القروية لاولاد نجم القبلية بنجع حمادي، بتكثيف اعمال النظافة، من خلال شن حملة بمنطقة الساحل والسجرات والطريق السريع والمداخل والحوارى الضيقة، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة والحاويات ، بنطاق الوحدة القروية . 

 

 

 وأشار أنور على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة لاثيما بالمدينة فقط بل على مستوى جميع الوحدات القروية التوابع خلال الفترتين بالنسبة للقرى اما المدينة تنقسم الى ثلاث فترات .  

 

مشدداً على مسؤولى النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي على رفع جميع المخلفات وتفريغ الصناديق ورفع نقاط التجمع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

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