الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة التي سيتم تسجيلها على كافة أنحاء الجمهورية.

ارتفاع في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي، وذلك بالتزامع مع الدخول في موجة حارة تضرب كافة المحافظات.

وتابعت أن هناك كتلا هوائية قادمة من شبه الصحراء العربية، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة التي ستؤدي إلى دخول كافة الأنحاء في موجة حارة وستكون في ذروتها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن درجات الحرارة اليوم من المتوقع أن تصل إلى 37 بقيم ارتفاع 4 درجات، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة ستكون في نهاية الأسبوع.

الموجة الحارة مدتها قد تتجاوز أكثر من أسبوع

وأشارت إلى أن الموجة الحارة مدتها قد تتجاوز أكثر من أسبوع، كما أن معدلات قيم درجات الحرارة في شهر يونيو أعلى من شهر يوليو، لذا يجب الابتعاد عن أشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وشرب المياه والسوائل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس استمرار الموجة الحارة الشديدة على معظم المناطق، وسيكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، حار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلاً على شمال البلاد، بينما سيكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن يوم السبت سيشهد نشاطاً للرياح على معظم المناطق، ما قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق وستشهد الملاحة البحرية اضطراباً على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

- القاهرة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

- مطروح: العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

- سوهاج: العظمى 40 درجة، والصغرى 26 درجة.

- قنا: العظمى 41 درجة، والصغرى 26 درجة.

- أسوان: العظمى 41 درجة، والصغرى 28 درجة.