وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان "قصر نجع حمادي" بعد تطويره ورفع كفاءته

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، "قصر ثقافة نجع حمادي" بقنا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تطويره وإعادة تأهيله بالكامل.

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان "قصر نجع حمادي"

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على هويتنا الثقافية وبناء الوطن

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "يأتي هذا الافتتاح تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتي تُمثل علامة فارقة في تاريخنا الحديث، والتي لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على هويتنا الثقافية، وبناء الوطن، وهو مايدفعنا دائماً نحو الاهتمام بالتوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة منشآتنا الثقافية والفنية، لتحقيق العدالة الثقافية في ربوع مصر، ونشر الوعي لمواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء الإنسان المصري القادر على تلبية متطلبات الوطن والحفاظ على مقدراته".

وزيرة الثقافة

مركز إشعاع ثقافي متكامل

وأضافت وزيرة الثقافة، أن قصر ثقافة نجع حمادي، يُمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل ضمن سجل منشآتنا التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

وزيرة الثقافة أثناء تفقدها "قصر ثقافة نجع حمادي" بقنا

وأشادت وزيرة الثقافة أثناء تفقدها، لقاعات القصر، بالمستوى المتميز لتطويره، وكذلك مجموعة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي يقدمها، والتي يُشارك فيها شرائح مجتمعية متنوعة.

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا أثناء تفقدها "قصر ثقافة نجع حمادي"

أشرف الداودي: القصر يُعد صرحاً ثقافيًا متكاملاً وعلامة مضيئة في مسار تقديم الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة

من جانبه، قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: "إن هذا القصر يُعد صرحاً ثقافيًا متكاملاً، ويُمثل علامة مضيئة في مسار تقديم الخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لأبناء وأهالي المحافظة، ويعكس إيمان الدولة بأهمية الثقافة في تنمية الوعي، ومحاربة الأفكار الهدامة"، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها البناء لنشر الوعي الثقافي بالمحافظة، مؤكدًا أن وزارة الثقافة لا تدخر جهداً إزاء تفعيل مستهدفات الدولة في بناء الإنسان المصري داخل المحافظة، إيماناً بدور القوى الناعمة فى هذا الصدد.

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا أثناء تفقدها "قصر ثقافة نجع حمادي"

عطوة: تطوير قصر ثقافة نجع حمادي استكمالا لجهود تطوير مواقع الهيئة بكل المحافظات

وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن مشروع تجديد وتطوير قصر ثقافة نجع حمادي، يأتي استكمالا لجهود تطوير مواقع الهيئة بكل المحافظات، والتي شهدت منذ مطلع العام الحالي افتتاح "قصر ثقافة ببا" ببني سويف، والمكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، وذلك ضمن خطة شاملة تُنفذ برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة".

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا والفنان هشام عطوة أثناء تفقدها "قصر ثقافة نجع حمادي"

وأضاف أن أعمال التطوير والتجديد، لقصر الثقافة الذي تبلغ مساحته2371 متراً مربعًا، شملت الموقع العام، وثلاثة أدوار، حيث يضم الدور الأرضي "قاعة متعددة الأغراض تحتوي على 120 مقعدا، ومجموعة من الغرف والقاعات الرئيسية، ومنها قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات، وقاعة نادي الطفل، ومنفذ إصدارات الهيئة، والذي يوجد به أكثر من 2000 كتاب، والمسرح الصيفي بعدد 140 مقعدًا، والذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة".

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا والفنان هشام عطوة أثناء تفقدها "قصر ثقافة نجع حمادي"

إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق، بخلاف غرف الملابس، بينما يتكون الدور الأول من "مجموعة غرف إدارية، ومكتبة الطفل، والتي يوجد بها 2000 كتاب، والمكتبة العامة، ويوجد بها 4000 كتاب.

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا والفنان هشام عطوة أثناء تفقدها "قصر ثقافة نجع حمادي"

أما الدور الثاني فيحتوي على "قاعة نادي أدب، وقاعة الموسيقى العربية، وقاعة الفنون التشكيلية، وقاعة نادي المرأة، ومعرض للفنون التشكيلية".