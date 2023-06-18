ندوة توعوية بمركز الشباب في الحراجية بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع ادارة شباب قوص، و مركز شباب الحراجية، ندوة توعوية ضمن خطه دعم الوزارة لاندية الفتاة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمر عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل الشباب بقنا، و شرين ابوالسعود منسقة اندية الفتاة بقنا وماهر خريشى مدير ادارة شباب قوص.

كما نظم مركز الشباب والرياضية بأبوحمودي التابع لإدارة شباب أبوتشت، مهرجان رياضي ضمن خطة النشاط الرياضى للمركز، وأكد عمر عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه المشروعات وانها بتساعد علي اكتشاف المواهب و تنمية مهاراتهم.

وأوضح مصطفي ابوجبل وكيل المديريه للرياضة علي جذب الشباب وممارسة كافة الأنشطة داخل مراكز الشباب.

أنشطة الشباب والرياضة بابوتشت

فيما اشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة الشباب والرياضة بابوتشت علي ان هذه المسابقات والالعاب الرياضية تسهم علي شغل اوقات الفراغ، وأضافت امل محمد سليمان ان مراكز الشباب تشهد انشطة خلال فترة الاجازة وتم توزيع الجوائز علي الفائزين.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بقنا إدارة شباب قفط، ومركز شباب الزهراء مشروع خماسيّ لكرة القدم ضمن خطة النشاط الرياضي بالمركز، ونظم مركز شباب الخطارة التابع لإدارة شباب نقادة مشروع رحلة إلى مدينة الأقصر، ضمن خطة نادي الفتاة بالمركز.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمر موسى وكيل الوزارة و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة، فيما نفذ مركز شباب البراهمة النموذجى التابع لإدارة شباب قفط بقنا، مشروع لقاء رياضي بالمركز ضمن خطة النشاط الرياضي عن شهر يونيو 2023.