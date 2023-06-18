الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تنظمان ورشة لآليات تنفيذ ملتقيات التوظيف

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل تطبيقية حول آليات تنفيذ ملتقيات التوظيف، وذلك خلال الفترة من (18-21)يونيو الجاري.





تدور ورشة العمل حول آليات تنفيذ ملتقيات التوظيف بكفاءة وفعالية مما يحقق الهدف المنشود منها وهو توفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لهم، كما يهدف التدريب الى مناقشة بعض الحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال.

ومن جهتها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما كبيراً بتنفيذ مجموعة من ملتقيات التوظيف على مدار العام بالمحافظات المختلفة، للمساعدة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

يضم التدريب مجموعة من الشباب العاملين بمديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية والبحيرة".