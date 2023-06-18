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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تنظمان ورشة لآليات تنفيذ ملتقيات التوظيف

جانب من الورشة
جانب من الورشة

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل تطبيقية حول آليات تنفيذ ملتقيات التوظيف، وذلك خلال الفترة من (18-21)يونيو الجاري.
 

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الشباب والرياضة تواصل تقديم تدريبات المراكز المجتمعية الرقمية


تدور  ورشة العمل حول آليات تنفيذ ملتقيات التوظيف بكفاءة وفعالية مما يحقق الهدف المنشود منها وهو توفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لهم، كما يهدف التدريب الى مناقشة بعض الحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال.

ومن جهتها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما كبيراً  بتنفيذ مجموعة من ملتقيات التوظيف على مدار العام بالمحافظات المختلفة، للمساعدة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب. 
يضم التدريب مجموعة من الشباب العاملين بمديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية والبحيرة".

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