الشباب والرياضة تواصل تقديم تدريبات المراكز المجتمعية الرقمية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون هيئة تير دي زوم مصر، ورش عمل تحت عنوان " المهارات الحياتية ومتطلبات العمل " لتمكين اللاجئين المتواجدين داخل مصر والشباب المصري، لتطوير المهارات الاجتماعية والحياتية وريادة الأعمال من خلال التكنولوجيا، بالإضافة الى تمكين هؤلاء الشباب وتدريبهم على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي المصري المتنامي.

من جانبها، أكد منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ان هذه الورش تأتي ذلك في ضوء الاتفاقية التي تم تمديدها لمده ثلاث سنوات قادمة بين الجانبين، حيث أن المشروع يأتي في ضوء ما توليه وزارة الشباب والرياضة من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار في الشباب، ورفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة، وكذلك تعزيز سبل التعاون بين جميع شركاء التنمية في كافة المجالات

وأوضحت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب الى ان البرنامج التدريبي المنفذ علي مدار ٥ ايام تدريبية كاملة، يضم أكثر من 25 شاب وفتاه من مختلف الجنسيات بالإضافة للشباب المصري المشارك، ويهدف التدريب الي الانفتاح وتقبل الاخر والتعبير عن الذات عن طريق تنفيذ منهجية( التعلم من خلال التجربة ) باستخدام ادوات تمكينيه وفعاله في العمل مع الشباب والفئات الأقل فرصا بالمجتمعات المهمشة .

والجدير بالذكر ان المراكز المجتمعية يستفيد منها نحو 400 شاب وفتاة من المصريين والوافدين للاستفادة من المنح التدريبية المجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات على منصة كورسيرا في المراكز التالية : "مركز تعليم مدني العاشر من رمضان - مركز شباب عين شمس - مركز شباب حلمية الزيتون - مركز شباب الحي السادس - منتدي شباب أكتوبر - مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد - مركز شباب المعادي الجديد - المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية".