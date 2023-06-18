الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم ندوة "احترام الذات ونبذ العنف ضد المرأة" في قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاه والمرأة،  ندوة بعنوان"إحترام الذات ونبذ العنف ضد المرأة " بمركز شباب الجراحية بمحافظة قنا، ضمن خطة دعم نادي الفتاة بمراكز الشباب بالمحافظات.

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الشباب والرياضة تُنفذ عدد من الدورات التدريبية عن الإدماج الاجتماعي


ناقشت الندوة السلوكيات التي من شأنها أن ترفع من شأن الإنسان وتساعد على استقامة المجتمع ، ودور المؤسسات المعنية بتنشئة الأبناء وإكسابهم السلوكيات الإيجابية مثل حسن الإنصات والإستماع والحوار والتقبل للطرف الاخر، كالأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والإعلام، ودور كلا منها في تكوين شخصية الانسان وإكسابه الخبرات والمهارات في ثقافة الحوار وقبول الطرف الآخر 
كذلك كيفيه التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها مع الالتزام بالقيم في مختلف العلاقات الإجتماعية بين الأفراد.

كما تناولت أوجه العنف الذي تتعرض له المرأة داخل المجتمع وكيفيه مواجهتها، ودور وسائل الاعلام في مساندتها والتعريف بقضايا العنف التي تتعرض لها.

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