الشباب والرياضة تنظم ندوة "احترام الذات ونبذ العنف ضد المرأة" في قنا

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاه والمرأة، ندوة بعنوان"إحترام الذات ونبذ العنف ضد المرأة " بمركز شباب الجراحية بمحافظة قنا، ضمن خطة دعم نادي الفتاة بمراكز الشباب بالمحافظات.



ناقشت الندوة السلوكيات التي من شأنها أن ترفع من شأن الإنسان وتساعد على استقامة المجتمع ، ودور المؤسسات المعنية بتنشئة الأبناء وإكسابهم السلوكيات الإيجابية مثل حسن الإنصات والإستماع والحوار والتقبل للطرف الاخر، كالأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والإعلام، ودور كلا منها في تكوين شخصية الانسان وإكسابه الخبرات والمهارات في ثقافة الحوار وقبول الطرف الآخر

كذلك كيفيه التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها مع الالتزام بالقيم في مختلف العلاقات الإجتماعية بين الأفراد.



كما تناولت أوجه العنف الذي تتعرض له المرأة داخل المجتمع وكيفيه مواجهتها، ودور وسائل الاعلام في مساندتها والتعريف بقضايا العنف التي تتعرض لها.