أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 24 بـ2560

يبحث المواطنون قبل عيد الأضحي عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، أثناء أجازة العيد أو بعدها.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24

عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583 جنيهات

عيار 22

عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368 جنيها

عيار 21

عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260 جنيها

عيار 18

عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937 جنيها

عيار 14

عيار 14 بيع 1,493 شراء 1,507 جنيها

عيار 12

عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291 جنيهات

سعر الذهب

الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327 جنيها

الجنيه الذهب بيع 17,920 شراء 18,080 جنيها

الكيلو بيع 2,560,000 شراء 2,582,857 جنيها

سعر مصنعية الذهب

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.