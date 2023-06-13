مصر تستقبل 215 كيلو ذهب بعد الإعفاء الجمركي

قرار الإعفاء الجمركي على الذهب، أحد القرارات الهامة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وبحسب تصريحات من مصلحة الجمارك، فأن هناك 194 كيلو ذهب دخول مصر بعد شهر من تطبيق القرار، وبسبب هذا القرار تراجعت الاسعار بعض الشئ.

الإعفاء الجمركي واسعار الذهب

علق الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على تطبيق الإعفاء الجمركي على الذهب، مشددًا على أن دخول 194 كيلو ذهب لمصر بعد قرار من الإعفاء الجمركي هو كمية كبيرة،.

وأشار إلى أن أكثر النسب التي دخلت مصر من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج كان من عيار 24 والسبائك الذهبية، مشددًا على أنه دخل إلى الآن 215 كيلو ذهب، موضحًا أن لهذا القرار أثر إيجابي على استقرار سوق الذهب والأسعار بشكل جدًا.

ونوة أنه بسبب الإعفاء الجمركي على الذهب تراجعت أسعار الذهب واستقرت بشكل كبير عقب هذا القرار، مؤكدًا أن كل الدول يأتي منها الذهب، إلا أن الدولة العربية هي الدول صاحبة النسبة الأكبر في حصة الذهب التي دخلت مصر خلال الشهر الماضي.

وجاء ذلك خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس".

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 13 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2300 جنيه لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

الذهب

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 450 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2330 جنيهًا حتى الآن.

وفي نفس السياق، أشاد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، بقرار الإعفاء الجمركي للذهب، موضحًا أنه مع إصدار هذا القرار وصل سعر الذهب من عيار 21 لـ2600 جنيه، ولكن انخفض مع بداية تنفيذ القرار لـ2290 جنيه.