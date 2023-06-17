انتظام اعمال الفرز في انتخابات الغرفة التجارية بالاسماعيليه

تواصل لجنة الفرز المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية أعمالها للاعلان عن أسماء الفائزين في الانتخابات التي أقيمت اليوم السبت داخل لجنتين بأحد أندية الاسماعيلية.

وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من المشاركين وبدت الأجواء ساخنة والمنافسة شرسة بين المرشحين حيث تجمهر المئات من أنصار المرشحين في محيط المقر الانتخابي وداخل المقر مما تسبب مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في مغادرة بعض الناخبين المكان دون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 16 مرشح على 7 مقاعد .

وشهدت العملية الانتخابية تواجد امني مكثف لتأمين المقر الانتخابي الذي شهد بعض المشادات الكلامية من الناخبين بسبب الزحام .وتكدست حركة المرور والمارة في محيط المقر الانتخابي مما دفع إدارة المرور بالإسماعيلية بتعزيزات أمنية لتيسيير حركة المرور .

واشتكى بعض المرشحين من سوء التنظيم مما عسر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم.كما تسبب حشد انصار المرشحين لأحداث زحام مفتعل على حد وصفه .

وكان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، قام بالإدلاء بصوته في الساعات الاولي من فتح صناديق الاقتراع بانتخابات الغرفة التجارية .

وتفقد عثمان سير العملية الانتخابية والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتي الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي الشجرة بمحافظة الإسماعيلية، رافقه ايهاب زهدي امين الصندوق.

وخلال الجولة وجه عثمان علي ضرورة تذليل اي عقبات وانهاء التجهيزات علي اكمل وجه.

ويبلغ عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين،

سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل،

محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.